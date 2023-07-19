عاجل.. تصرف مفاجئ لـ إمام عاشور مع نجم الزمالك بعد نشر صورة عيد ميلاده

قرر إمام عاشور، نجم النادي الأهلي الجديد، التراجع عن تهنئة زميله السابق بالزمالك محمد صبحي، حارس مرمى القلعة البيضاء، والذي تزامن الاحتفال بعيد ميلاده مع انتقال لاعب المنتخب الوطني للنادي الأهلي في صفقة مدوية للمارد الأحمر.

وكان إمام عاشور قرر نشر صورة لمحمد صبحي من عيد ميلاده وكتب: عيد ميلاد سعيد.

قبل أن يقرر حذف الصورة من ستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في قرار مفاجئ من نجم النادي الأهلي الجديد.

وبالنظر لاستوري إمام عاشور عبر حسابه بانستجرام يتواجد 2 فقط بينهما مقطع فيديو لاستعداد فريق المركز الإعلامي بالنادي الأهلي للإعلان عن الصفقة وبعض من الصور له والاستوري الآخر توجيه الشكر لفريقه السابق ميتلاند الدنماركي.