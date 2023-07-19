عاجل.. أول رد لـ شيكابالا يصدم إمام عاشور بعد الانضمام للأهلي

قرر محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، إلغاء متابعة إمام عاشور لاعب الفريق السابق، ردا على انضمام اللاعب للنادي الأهلي في صفقة من العيار الثقيل في منتصف ملعب القلعة الحمراء.

قرر شيكابالا أثناء تواجده في حفل زفاف شقيقه إلغاء متابعة إمام عاشور

وعقب إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي، ضم إمام عاشور قرر شيكابالا أثناء تواجده في حفل زفاف شقيقه، إلغاء متابعة إمام عاشور والذي انضم للقلعة الحمراء 5 سنوات حسب مصدر مقرب من اللاعب.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي قائلًا : «الأهلي يسدد المبلغ على قسطين، على أن يحصل نادي ميتلاند على 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا».

جدير بالذكر أن مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أكد لـ«الوطن سبورت»، في وقت سابق اليوم، أن إمام عاشور سيحصل على 15 مليون جنيه كراتب سنوي.