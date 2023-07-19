عاجل.. مفاجأة بصفقة سوزا مع الأهلي.. ترانسفير ماركت يفجرها

كشف موقع ترانسفير ماركت المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين عن تطورات مثيرة بشأن صفقة انتقال البرازيلي جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي للنادي الأهلي والتي ينتظرها عشاق المارد الأحمر بعدما اقترب بقوة من الانضمام ليصبح الصفقة الثانية بعد إمام عاشور القادم من ميتلاند الدنماركي.

وذكر الموقع العالمي الشهير بأن نسبة انتقال جوستافو سوزا للنادي الأهلي تراجعت لـ90% بعدما كانت 97% أمس، وتعتمد هذه الاحصائيات على آخر الأنباء الواردة بشأن الصفقات والتي تتسبب في وضع نسب متفاوتة من الحين للآخر.

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد في وقت سابق عبر برنامجه ملعب أون بأن الأهلي اقترب بقوة من ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قائلًا : «الأهلي اقترب من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، في ثاني صفقات الفريق».

وأضاف: «الأهلي اتفق مع النادي الكوري الجنوبي، على دفع 500 ألف دولار مقابل الحصول على سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية».