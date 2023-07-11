زلزال قوي يضرب البحر الكاريبي.. قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل أنتيجوا وبربودا الواقعة في البحر الكاريبي الشرقي على الحدود مع المحيط الأطلسي، بعمق 10 كيلومترات، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، جراء زلزال أنتيجوا وبربودا.

وأشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن بؤرة زلزال أنتيجوا وبربودا، وقعت على 284.2 كيلومتر من حي كودرينجتون على جزيرة بربودا.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال المحيط الأطلسي، بعمق 8 كيلومترات، مضيفا في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على مسافة 298 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من جوستافيا عاصمة جزيرة سانت بارتيليمي.