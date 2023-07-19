عاجل.. والد إمام عاشور يحسم الجدل بشأن أنباء الإصابة المزمنة

حسم والد إمام عاشور الجدل بشأن إصابة نجله بعد الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم الجديد وبالتحديد من مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال والد إمام عاشور في مداخلة هاتفية ببرنامج كورة كل يوم رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة : «إمام عاشور أمامه أسبوع أسبوعين بالكتير وينزل التدريبات وهو شغال على نفسه وبيتدرب وبإذن الله يقدر يفرح جمهور الأهلي اللي وقف في ضهره».

وكان طبيب المنتخب والطبيب المعالج لإمام عاشور قال في تصريحات تليفزيونية أمس : تشخيص إصابة إمام عاشور، قطع في وتر العضلة الخلفية، والإصابة تحتاج من 10 إلى 12 أسبوعًا.

وجاء رد الطبيب بسبب الأنباء التي ترددت بشأن قلق جماهير النادي الأهلي من أن تكون إصابة اللاعب مزمنة ومستمرة معه طوال مسيرته الكروية.

والد إمام عاشور: مبسوطين بانتقاله للأهليوكان والد إمام عاشور أعرب عن سعادته بانتقال نجله للنادي الأهلي قائلًا في تصريحات ببرنامج كورة كل يوم : الكرة احتراف دلوقتي ومبسوطين جدا بانضمامه لنادي القرن وبدعيله ربنا يوفقه ويبعد عنه الإصابات وربنا يكرمه وعودته للدوري المصري لأنه لم يتأقلم مع الدوري الدنماركي.