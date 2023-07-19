أمر لا يصدق.. إمام عاشور يتفوق على ميسي خلال ساعة واحدة (فيديو)

استطاع لاعب نادي الأهلي الجديد، إمام عاشور، جذب اهتمام جماهير الكرة المصرية، بعد إعلان انضمامه للنادي، حيث تفوق على نجم باريس سان جيرمان السابق، ليونيل ميسي، وذلك في غضون ساعة واحدة فقط، بعدد المشاهدات.

أعلن نادي الأهلي بشكل رسمي أمس الثلاثاء، عن ضمه للاعب إمام عاشور القادم من نادي ميتيلاند الدنماركي، وقد تم توقيع عقد يمتد لمدة خمس سنوات.

انتشار فيديو انضمام إمام عاشور مثل البرق

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة البرق، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع إمام عاشور، وكأن جمهور الأهلي كان منتظر الإعلان بفارغ الصبر.

في الساعة الأولى من نشره، حظي فيديو إعلان نادي الأهلي عن تعاقده مع إمام عاشور بتفاعل كبير، إذ تجاوز عدد المتفاعلين معه 525 ألف شخص، وتمت مشاركته أكثر من 109 آلاف مرة، وشاهده نحو 3 ملايين شخص، ما يشير إلى الاهتمام الكبير والتفاعل الواسع مع هذه الصفقة.

إمام عاشور يتوفق على ميسي

بهذا الرقم القياسي، تفوق اللاعب المصري إمام عاشور على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حظي فيديو إعلان انضمامه إلى نادي الأهلي بعدد مشاهدات وتفاعلات أكبر من فيديو إعلان انتقال ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي الذي تم الإعلان عنه السبت الماضي.

وبالرغم من مرور 3 أيام على نشر الفيديو لميسي، إلا أن عدد المتفاعلين معه تراجع إلى 379 ألف شخص فقط، وتمت مشاركته أكثر من 35 ألف مرة، وشاهده حوالي مليونين ونصف المليون شخص، وهو رقم أقل بكثير من الفيديو الذي تم نشره عن انضمام إمام عاشور إلى الأهلي.

تمكن إمام عاشور من الاستفادة من شعبية نادي الأهلي الجارفة في مصر والوطن العربي، بعد انضمامه إلى الفريق، كما جذب اهتمام جماهير الزمالك التي كان يلعب في صفوفها سابقاً.