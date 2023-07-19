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رسالة من شيكابالا بعد إعلان انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

كتب:

محمود فؤاد
09:02 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
شيكابالا

شيكابالا

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات من إعلان الأهلي ضم إمام عاشور قادما من ميتلاند الدنماركي.

شيكابالا: جمهورك اللي باقي

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وكتب معلقا: جمهورك اللي باقي.

الأهلي يعلن التعاقد مع إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس، التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

 

 

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