عاجل.. رد فعل صادم ضد إمام عاشور من شيكابالا و2 من لاعبي الزمالك

قرر 3 لاعبين من نادي الزمالك، وهم كل من محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وعمر جابر ويوسف أوباما العائد من جديد للقلعة البيضاء قادما من الحزم السعودي، إلغاء متابعة إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

انضمام عاشور إلى الأهليوجاء ذلك القرار بعد انتقال اللاعب بشكل رسمي للنادي الأهلي الغريم التقليدي للقلعة البيضاء في صفقة من العيار الثقيل للمارد الأحمر، ليتقرر إلغاء متابعته من جانب الثلاثي الزملكاوي.

وكان البعض يتوقع أن يعود إمام عاشور للدوري المصري عن طريق بوابة نادي الزمالك كما رحل منه إلى الاحتراف الأوروبي وطالما فضل العودة للدوري المصري يكون لصالح الأبيض، إلا أنه انتقل للنادي الأهلي في صفقة مدوية ليتسبب ذلك في إلغاء متابعته من بعض لاعبي القلعة البيضاء ورفض العديد من اللاعبين التفاعل مع الصورة التي نشرها عبر انستجرام.

ومن المقرر أن ينضم إمام عاشور بشكل رسمي لتدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستعداد للموسم الجديد والبداية ستكون مع السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.