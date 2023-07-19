جون كيري: المحادثات مع الصين بناءة رغم تعقيدها

وصف مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تغير المناخ، جون كيري، محادثاته مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع بـ«البناءة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّها كانت معقدة.

وأضاف كيري، حسب ما أوردت قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم: «نحاول رسم مسار واضح لمؤتمر الأطراف حتى نتمكن من التعاون والعمل مع كل العوامل الخارجية، نحن نركز على جوهر ما يمكننا العمل عليه وما يمكننا تحقيقه».

زيارة جون كيرى إلى الصين

ووصل كيري إلى بكين يوم الأحد الماضي، وعقد اجتماعات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي ورئيس الوزراء لي تشيانج، ومبعوث المناخ شي تشن هوا، في محاولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين قبل محادثات المناخ (كوب 28) في دبي نهاية هذا العام.

وجرى تعليق الدبلوماسية المناخية بين أكبر دولتين من حيث الانبعاثات في العالم في أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي جزيرة تخضع لحكم ذاتي وتقول الصين إنها تابعة لها.