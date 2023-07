أمريكا تئن تحت وطأة التغيرات المناخية.. موجة حارة وفيضانات و«غزو صراصير»

تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لكثير من الأحداث المخيفة والمرعبة نتيجة التغيرات المناخية، فخلال هذا الشهر ضربتها موجة حر شديدة في أجزاء الغرب الأوسط والساحل الشرقي، كما تعرضت لفيضانات في أجزاء من شمال شرق أمريكا، كما غزت الصراصير ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ضربت الحرائق الغابات الكندية، وتسببت في انتشر دخان الحرائق في البلاد، وصل إلى غرب أوروبا، متحركة إلى اتجاه الشرق عبر القارة، وتسبب في تلوث الهواء بشكل كبير في الدول المجاورة، خاصة أمريكا والمناطق القريبة من الساحل الشرقي.

ووصلت نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن تلك الحرائق إلى 160 مليون طن، مما يجعلها أعلى مستويات الانبعاثات السنوية الإجمالية التي شهدتها كندا في تاريخها، حيث وصلت حرائق الغابات في كل من مقاطعة «كولومبيا البريطانية» في الغرب، و«ألبرتا وساسكاتشوان»، وبعض المناطق الشمالية، وامتدت شرقا إلى مقاطعات «كيبيك وأونتاريو ونوفا سكوتيا» على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.

وضربت الفيضانات عدة ولايات أمريكية نتيجة هطول أمطار غزيرة، وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من فيضانات نيويورك حيث أنها قد تصل إلى ولايات أخرى من بينها نيوجيرسي، وكونيتيكت، وبنسلفانيا، وماساتشوستس، وفيرمونت، مشيراً إلى أن هذه الفيضانات من الممكن أن تكون «مميتة» حيث تسببت في مقتل شخص واحد علي الأقل.

وبسبب المخاوف من مقتل الأشخاص بسبب الفيضانات، رفعت السلطات حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وعدة مقاطعات أخرى في نيويورك بسبب الفيضانات العارمة، وحذرت من أن سوء الأحوال الجوية من الممكن أن يتسبب في وقوع وفيات، كما أحدثت الفيضانات أيضا أضرارا تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 12 ألف منزل.

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR