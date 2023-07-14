أمريكا تئن تحت وطأة التغيرات المناخية.. موجة حارة وفيضانات و«غزو صراصير»

تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لكثير من الأحداث المخيفة والمرعبة نتيجة التغيرات المناخية، فخلال هذا الشهر ضربتها موجة حر شديدة في أجزاء الغرب الأوسط والساحل الشرقي، كما تعرضت لفيضانات في أجزاء من شمال شرق أمريكا، كما غزت الصراصير ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

حرائق الغابات في أمريكا

ضربت الحرائق الغابات الكندية، وتسببت في انتشر دخان الحرائق في البلاد، وصل إلى غرب أوروبا، متحركة إلى اتجاه الشرق عبر القارة، وتسبب في تلوث الهواء بشكل كبير في الدول المجاورة، خاصة أمريكا والمناطق القريبة من الساحل الشرقي.

ووصلت نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن تلك الحرائق إلى 160 مليون طن، مما يجعلها أعلى مستويات الانبعاثات السنوية الإجمالية التي شهدتها كندا في تاريخها، حيث وصلت حرائق الغابات في كل من مقاطعة «كولومبيا البريطانية» في الغرب، و«ألبرتا وساسكاتشوان»، وبعض المناطق الشمالية، وامتدت شرقا إلى مقاطعات «كيبيك وأونتاريو ونوفا سكوتيا» على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.

فيضانات تضرب عدة ولايات أمريكية

وضربت الفيضانات عدة ولايات أمريكية نتيجة هطول أمطار غزيرة، وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من فيضانات نيويورك حيث أنها قد تصل إلى ولايات أخرى من بينها نيوجيرسي، وكونيتيكت، وبنسلفانيا، وماساتشوستس، وفيرمونت، مشيراً إلى أن هذه الفيضانات من الممكن أن تكون «مميتة» حيث تسببت في مقتل شخص واحد علي الأقل.

وبسبب المخاوف من مقتل الأشخاص بسبب الفيضانات، رفعت السلطات حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وعدة مقاطعات أخرى في نيويورك بسبب الفيضانات العارمة، وحذرت من أن سوء الأحوال الجوية من الممكن أن يتسبب في وقوع وفيات، كما أحدثت الفيضانات أيضا أضرارا تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 12 ألف منزل.

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR — Vermont State Police (@VTStatePolice) July 10, 2023

صراصير «المورمون» تجتاح أجزاء من الولايات المتحدة

كما اجتاح قطيع ضخم من الصراصير، من طراز «المورمون» ولاية نيوجيرسي الأمريكية والشوارع والأرصفة وأجزاء من غرب أمريكا، والمعروف عنه أنه يسبب رائحة كريهة جدا مثل حرق اللحم، ويصل إلى جميع الأماكن البعيدة في المباني.

وبالرغم من شكلها الكريه بسبب طول أرجلها، التي تبدو مثل الجراد، إلا أن الخبراء أوضحوا أنه لا داعي للشعور بالحساسية تجاهها، حيث إنها لا تطير ويمكنها الزحف أو القفز فقط.

وتنتشر الصراصير في كل مكان وتلتصق على إطارات السيارات والأحذية، حيث وصف السكان بأنهم عندما يتحركون يبدون وكأن السماء تمطر صراصير، وأنهم يستخدمون المكانس ومنافخ الأوراق وغسالات الضغط وجرافات الثلج للتخلص من الصراصير.