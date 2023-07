جزيرة أمريكية مهددة بالاختفاء بسبب التغيرات المناخية.. قد تبتلعها المياه

التغيرات المناخية باتت تهديدا عالميا خطيرا، حيث توجد مناطق ترتفع فيها درجات الحرارة وتسبب في حرائق ومناطق آخرى من المتوقع تختفي بفعل التغيرات المناخية.

وأصابت آثار التغيرات المناخية جزيرة سميث آيلند الواقعة في ولاية ماريلاند الأمريكية، المتاخمة للعاصمة واشنطن دي سي، وباتت معرضة للاندثار بعد أكثر من 400 عام من الوجود، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وألحق إعصار ساندي قبل سنوات أضرارا بليغة بمنازل الجزيرة، وكادت المياه أن تمحو الجزيرة من الخريطة، ووصف السكان الإعصار بـ«الأرخبيل».

ورغم ما حدث، رفض سكان سميث آيلند المغادرة وفضلوا البقاء وحشد جهودهم للحصول علي عشرات الملايين من التمويل الحكومي لترقية البنية التحتية والتحصينات ضد الأمواج.

ولم يتصور السكان ما يحدث، حيث حدثت طفرة عقارية وبيعت منازل كثيرة في الجزيرة خلال السنوات الـ3 الماضية، مقارنةً بالسنوات الـ11 السابقة لها، ورأوا أن هذا أمل في البقاء وبدأوا يفكرون في طريقة للتغلب على ارتفاع منسوب المياه رغم أن الخبراء ذكروا أن العيش علي الجزيرة قد يشكل خطرا عليهم ولو على المدى البعيد.

ووصفت الدراسات أن من ينتقل إلى جزيرة سميث سيكون تحت رحمة خطر التغيرات المناخية.

وانتقل صديقان يدعان نيك بوشيل وتيفاني ووتيلا، إلى الجزيرة في الصيف الماضي، وأردا البقاء في هذا المكان، لكن حدثت كارثة بمجرد وصولهما، حيث ضربت المياه المرتفعة بيتهما وأتلفت العديد من ممتلكاتهما.

Significant damage was reported after a waterspout came ashore on Smith Island, Maryland. https://t.co/2I1XHP8Ojy pic.twitter.com/Wh6YbktLfy