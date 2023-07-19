الفلبين تحذر من نشاط انفجاري لبركان جبل «مايون»

حذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، من تزايد نشاط بركان جبل «مايون»، على بُعد 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا، مطالبا بإخلاء منطقة الخطر حول البركان، والتي يبلغ نصف قطرها 6 كيلومترات.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، اليوم، أن المعهد أبقى على مستوى التحذير عند المستوى الثالث، والذي يعني احتمال حدوث نشاط انفجاري خلال أسابيع أو أيام، محذرا من أن النشاط البركاني الأخير قد يزداد، كما حث السلطات على إعداد خطط لإجلاء السكان في المناطق التي من المتوقع أن تكون عرضة للخطر.

إجلاء 20 ألف أسرة من المناطق القريبة من البركان

وأجلت السلطات خلال الأسابيع الماضية 20 ألف أسرة من المناطق القريبة من بركان مايون، وذلك منذ رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث.

يشار إلى أن الفيضانات الطينية المعروفة علميا باسم «لاهار»، من جبل بركان «مايون»، تسببت في مصرع قرابة 1300 شخص خلال عام 2006.