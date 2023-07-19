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أضرار مادية في غارة إسرائيلية على محيط دمشق.. وإصابة عسكريين سوريين

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أ ش أ
09:55 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
غارات إسرائيلية على دمشق

غارات إسرائيلية على دمشق

أصيب عسكريين سوريين، جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف مواقع في مُحيط العاصمة السورية دمشق، ووقعت أضرار مادية في محيط المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» اليوم، عن مصدر عسكري سوري قوله، إنّه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مُستهدفًا بعض النقاط في مُحيط دمشق، وتصدت الوسائط الدفاعية الجوية لصواريخ جيش الاحتلال وأسقطت معظمها.

وأوضح المصدر أنّ العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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بقلم أ ش أ