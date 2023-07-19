5 هزات أرضية خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث في سوريا؟

كشف المركز الوطني للزلازل في سوريا، أمس الثلاثاء، عن رصد 5 زلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط أكبر موجة زلزال تضرب البلاد منذ الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي والذي تخطى شدته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر.

شدة الهزات الأرضية

وأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، في بيان صحفي له نقلته وكالة الأنباء السورية (سونا)، عن تسجيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة، وأوضح المركز أن المحطات عملت على تسجيل أمس الثلاثاء، هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.

كارثة القرن

ووصفت السلطات التركية الزلزال الذي كانت شدته 7.7 و7.6 درجة بـ «كارثة القرن» ووصل عدد القتلى الناتجين عنه لـ 50.5 ألف قتيل، وتأثرت به 11 محافظ في تركيا.

قيمة التعافي من خسائر الزلزال حسب الأمم المتحدة

وقيمت الأمم المتحدة قمية التعافي من زلزال سوريا بنحو 15 مليار دولار وسط أضرار عدة أصابت الأماكن التي تعرضت للزلزال في الوقت الذي تحركت عدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من أجل العمل على دعم الشعب السوري الذي مر بالمأساة.