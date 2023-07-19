رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ 94% من مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق في القطاع الجنوبي، الجاري تنفيذه من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، خلال تفقده لمشروع التطوير والتعميق في قناة السويس، أنه جرى إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 إلى 132، بلغت 53.5 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 33 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

مشروع التوسعة يمنح السفن قدرة أكبر على المناورة

وقال الفريق أسامة ربيع إن النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين، مع اقتراب الجزء الأول من المشروع في نطاق مشروع التوسعة والتعميق على الانتهاء، لافتا إلى ما يتيحه المشروع من زيادة عرض المسطح المائي في تلك المنطقة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 24 إلى 27 مترا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع التوسعة والتعميق يمنح السفن العابرة قدرة أكبر على المناورة، كما يقلل من تأثير ضفتي القناة وتأثير التيارات البحرية، ما ينعكس بشكل كبير على زيادة عامل الأمان الملاحي وتيسير عبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

عبور 72 سفينة في قناة السويس

وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء، عبور 72سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.9 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.5 مليون طن، فيما تعبر 34 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.4 مليون طن.