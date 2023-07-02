رئيس «قناة السويس»: انضمام سفينة إنقاذ يابانية إلى أسطول الهيئة قريبا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة تشهد بناء 3 قاطرات بالتعاون مع شركة صينية، موضحًا خلال تعليقه على استقبال مصر الحوض العائم «فخر القناة» في ترسانة بورسعيد البحرية: «لن نتوقف عن التطوير، وسنتعاون مع مختلف دول العالم».

سفينة إنقاذ تصل إلى مصر

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «تعاونّا مع الصين في 6 قاطرات، وكوريا الجنوبية في الحوض العائم، ونتعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبا، ونتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 قاطرات».

وتابع: «ننوع مصادر التعاون مع العالم كله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد وجود قدرات عالية جدا في قناة السويس لأنها قناة عالمية، وطلبنا بناء 10 قاطرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما طلبنا بناء 4 قاطرات في البداية».