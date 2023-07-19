جامعة القاهرة تنظم معرضا للحرف التراثية.. و«الخشت»: نسعى لدعم أصحاب الصناعات

نظمت جامعة القاهر معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومنصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تدعم إقامة معرض الحرف اليدوية والتراثية باعتباره فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، موكدًا ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

رفع المستوى المهني للصنايعية في مصر

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرصه على المشاركة بقوة وفعالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في كافة المبادرات القومية ومن بينها مبادرة «صنايعية مصر» التي أطلقتها القيادة السياسية؛ بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مضيفًا أن القوافل التي تُطلقها الجامعة لمختلف المحافظات تتضمن تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية لسكان تلك المناطق انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي.

جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع وتحرص على تنظيم ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

وأشار إلى توجيه الدكتور محمد الخشت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة لتعليم الطلاب وتدريبهم للقيام بالتسويق الالكتروني عبر منصة أيادي مصر.