مشادات بين أنصار مرشحي نقابة المحامين بالإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مشادات بين أنصار جمال سويد، المرشح على مقعد النقيب، وأنصار عبدالحليم علام، النقيب الأسبق، والمرشح على نفس المنصب.

بدأت المشادات أثناء قيام أنصار «علام»، النقيب الأسبق، بترديد الهتافات المؤيدة له، عقب دخوله ساحه مجمع المحاكم وسط المدينة، والتي تجري فيها عملية التصويت لمحاكم الرمل الجزئية.

وحاول عدد من أنصار «سويد» الاشتباك مع أنصار «علام» واستفزازهم، وتدخل النقيب الأسبق لمنع أنصاره من الاشتباك ووقف الهتافات، واستكمل جولته.

وتجري انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية على مقعد النقيب، ومقعد للشباب و14 عضواً في مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب، والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين، أبرزهم عبد الحليم علام، نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و3 مرشحين آخرين.

ويخوض 56 مرشحاً الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة، للفوز بـ14 مقعداً، بعدد المحاكم الجزئية في المدينه، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت، طبقاً للائحه النقابة.

وبدأ توافد المحامين على اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.