«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل تصنيع أول حفار بترول محلي 100%

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نجاح الجهود المصرية في تصنيع أول حفار بترول محلي بشكل كامل، وذلك بالشراكة مع الشركات الصينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتدعم جهود الدولة لتعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وتقليل الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي.

أبرز المعلومات عن أول حفار بترول مصري بشكل كامل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن أول حفار بترول مصري بشكل كامل، وفق تقرير رسمي للمركز نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- 6.5 ملايين دولار إجمالي استثمارات المشروع.

- تم البدء في تصنيع الحفار في نهاية عام 2022.

- تم تصنيع الحفار من خلال الشركة المصرية الصينية والتي تتكون بالشراكة بين بتروجيت وشركة إنبي وشركة HH الصينية العالمية المتخصصة في تصنيع الحفارات.

- الحفار هو الأول ضمن 7 حفارات بقدرة 2000 حصان وتم التعاقد مع الشرة لتصنيعها.

- يسهم الحفار الجديد في دعم رؤية الدولة المصرية في تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.