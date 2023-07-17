رئيس «طاقة النواب»: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر شهدت تطوراً اقتصادياً كبيراً وإنجازات حقيقية فى كافة المجالات، خاصة الاقتصاد الذى كان على شفا الانهيار، وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية 63 مليار دولار.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى وضع الاستثمار فى مصر؟

- منذ نهاية حكم الإخوان اتجهت الحكومة، سواء مع تولى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أو مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع المزيد من الحوافز الجاذبة فى قطاعات اقتصادية مختلفة، ما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقديم حوافز وتعديل قانون الاستثمار وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، ما أدى لإحداث نقلة كبيرة فى ملف جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2012 حتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارَى دولار، ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار. لكن خلال العشر سنوات الماضية تحسن مناخ الاستثمار وبلغت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر 63 مليار دولار خلال الفترة من 2013 حتى العام الحالى.

كيف تصاعد حجم الاستثمارات؟

- بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2013/2014 حوالى 4.2 مليار دولار، بعد أن وصلت لأقل من مليار دولار خلال العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، ثم قفزت بنسبة 52.7% إلى 6.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، وخلال العام المالى 2015/2016 سجلت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر نمواً بنسبة 8.7% لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وواصلت الارتفاع بنسبة 14.4% لتسجل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016/2017، وشهد العام المالى 2017/2018 تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2.7% لتسجل 7.7 مليار دولار، لكنها عاودت الارتفاع خلال العام المالى 2018/2019 لتسجل نمواً بنسبة 6.7% لتصل إلى 8.2 مليار دولار وعادت مجدداً إلى الانخفاض بنسبة 9.5% خلال العام المالى 2019/2020 بعدما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا إلى 7.5 مليار دولار، ثم واصلت التراجع إلى 5.2 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة بلغت 30%، فيما شهد العام المالى 2021/2022 أكبر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بنسبة 71.4% لتسجل 8.9 مليار دولار.

كيف ترى تطور أزمات الطاقة فى عهد الإخوان؟

- أزمات البنزين والسولار وانقطاع الكهرباء كانت أحد الأسباب لخروج الشعب فى ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان التى ألقت باللوم على القائمين على وزارة البترول آنذاك وعلى عمليات التهريب المستمرة ورفض القائمين على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات البنزين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية للحد من التهريب وترشيد الدعم.

بيانات الكهرباء

وأظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء فى يوليو 2013 أن نسبة العجز فى التيار الكهربائى فى الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من 2013 بلغت 25% بما يصل إلى خمسة آلاف ميجاوات لتشهد البلاد انقطاعات متكررة فى الكهرباء، أما الآن ومقارنة بنفس الأوضاع أصبحت مصر تمتلك فائضاً من الكهرباء واتفاقيات على تصدير الكهرباء، وحققت مصر اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعى، أبرزها حقل ظهر، وهناك زيادة فى الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية والبنزين والسولار وعدم وجود أى أزمات فى توفير البنزين، وتم تشكيل لجنة استرشادية لمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 شهور مع تطورات السعر العالمى.