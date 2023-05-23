خبيرة اقتصادية: يجب تقليل الاستيراد ودعم تصنيع المكونات الداخلية

أكدت الدكتورة نيفين الطاهري، خبيرة اقتصادية، ضرورة تحديد الأولويات المتعلقة بالمستثمر الداخلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ يمثل ذلك رسالة ودافعا لتواجد المستثمر الخارجي.

الشركات الناشئة قاطرة مهمة في الاقتصاد

وأضافت أن الشركات الناشئة قاطرة مهمة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر، مؤكدة أهمية التعليم والاستثمار في جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد، ويجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية، وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.