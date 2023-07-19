محافظ أسيوط لـ666 فائزا في مسابقة الـمعلمين: «عليكم بالجد والاجتهاد»

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط رسالة مهمة للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك خلال لقائه بـ666 فائزا في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، في أثناء فترة تدريبهم قبل استلام مهام عملهم في المدارس.

وقال المحافظ: «عليكم دور ومسئولية كبيرة ورسالة سامية تجاه الطلاب، يجب أن تؤدوها على أكمل وجه بكل أمانة وصدق، والتعليم ليس وظيفة وإنما رسالة فهو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشء وغرس الولاء والانتماء والقيم والأخلاق الحميدة بداخلهم».

الأمم والشعوب لا تبنى إلا بالتعليم

وأضاف أن المعلم يقع على عاتقه المسئولية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب على تحصيل العلم والمعرفة، منوهًا بأن الأمم والشعوب لا تبنى إلا بالتعليم فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء في شتي المجالات.

وأوصى الفائزين بالجد والاجتهاد والأمانة في العمل لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فضلا عن تعريف الأجيال المشروعات التي تجرى على أرض مصر من مشروعات قومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.