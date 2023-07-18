وظائف شاغرة في «تعليم أسيوط».. الأوراق المطلوبة والمواعيد

نشرت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن احتياج مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لمجموعة من الوظائف التعليمية، من بينها مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية بالإدارات التعليمية.

المهارات والشروط الأساسية لمدير الإدارة

وتضمنت الشروط اللازمة للتقديم في الوظائف المطلوبة ما يلي:

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام قانون التعليم 921 لسنة 9199 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- المعرفة لعلوم الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

- قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة «معلم أول أ» على الأقل أو ما يقابلها.

- مؤهل عالي تربوى مناسب أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى.

- تاريخ نهاية الإعلان: 3 أغسطس 2023.

المستندات المطلوبة لمدير إدارة

- بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية إن وجدت.

- بيان بالإنجازات مدعمة بالمستندات.

- بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة.

- صورة من تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

- صورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة التي يتم التقدم إليها.

- الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة.

- شهادات التقدير وخطابات الشكر إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهلات الدراسية الحاصل عليها، وصورة قرار التسكين لآخر وظيفة على الكادر، وتحليل سلبي للمخدرات من جهة حكومية معتمدة.

وظيفة وكيل إدارة تعليمية.. المهارات الأساسية

- اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 921 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

- قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة «معلم أول أ» على الأقل، أو ما يقابلها ومؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي والتقدير مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة لوكيل الإدارة

- بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية إن وجدت، وبيان بالإنجازات مدعمة بالمستندات، وبيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة، وصورة من تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير فوق المتوسط على الأقل، وصورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة التي يتم التقدم اليها.

- الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة وشهادات التقدير وخطابات الشكر إن وجدت، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهلات الدراسية الحاصل عليها وصورة قرار التسكين لآخر وظيفة على الكادر، وتحليل سلبى للمخدرات من جهة حكومية معتمدة.