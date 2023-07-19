317 مركز تنظيم أسرة و1724 رائدة ريفية.. خطة أسيوط للحد من الزيادة السكانية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط والمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، الأنشطة والفعاليات المستمرة للحد من الزيادة السكانية وفقا للخطط التي تنظمها، حيث تضم المحافظة 317 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن خطة محافظة أسيوط للحد من الزيادة السكانية:

- تضم المحافظة 317 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع.

- تضم المحافظة 524 رائدة ريفية بمديرية الصحة و1200 رائدة ريفية تابعة للتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومشروع «2 كفاية» وبرنامج «تنمية الأسرة المصرية».

- تنفيذ برامج وخطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة.

- ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لدعم القضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.

- العمل على الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي وخفض معدلات النمو السكاني.

- تفعيل دور الرائدات الريفيات وحملات طرق الأبواب والتوعية الشاملة عن طريق الندوات واللقاءات ومدارس المجتمع ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية.

- زيادة قوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والعمل سوياً على تحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

-رفع وعي المواطنين تجاه الصحة الانجابية ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وايجاد الحلول لها.

- أهمية التكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لللإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية.

- التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وإلزامهم بالخطة التنفيذية الموضوعة.

- اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة التي تسهم في الحد من الزيادة السكانية ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان وفقاً للامكانات المتاحة وتنفيذاً للخطة المحددة مسبقاً.

- استمرار أنشطة وفعاليات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وبرامج "نوارة" التي يتم تنفيذها بقرى ونجوع ومراكز المحافظة.