انطلاق أعمال اليوم العلمي عن القولون العصبي بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة أسيوط، اليوم العلمي الثامن لوحدة الجهاز الهضمي بقسم الأمراض الباطنة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد، تحت عنوان «القولون العصبي حقيقة أم أسطورة؟».

يأتي اليوم تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور شريف إبراهيم مدير مستشفي الراجحي الجامعي للكبد، والدكتور محمد اليمني قبيص رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور حسين الأمين رئيس جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد، والدكتور وائل عباس مقرر اليوم العلمي، والدكتور زين العابدين أحمد سيد أستاذ أمراض الباطنة بالجهاز الهضمي، والدكتورة لبني عبد الواحد رئيس وحدة الجهاز الهضمي،فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء والباحثين.

تبادل الخبرات بين الأطباء

وأعرب الدكتور محمود عبد العليم عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم العلمي الذي يقام بمستشفي أسيوط الجامعي الرئيسي، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تبادل الخبرات بين الأطباء، والتعرف على كل جديد ومتطور في مجال الطب، ويحقق أحد أهم الأهداف التي تسعى المستشفيات الجامعية دائما لتحقيقها، وهي تبادل الخبرات والأفكار للارتقاء بالمنظومة الصحية ، وتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين عليها بمختلف أقسامها .

إنشاء عيادات متخصصة

ومن جانبه، أثني الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، على التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومستشفيات جامعة أسيوط بمختلف أقسامها، موضحاً أهمية هذه الفعاليات، للاطلاع علي آخر المستجدات العلمية في شتي المجالات العلمية والطبية، مضيفاً أن التعاون المشترك أثمر عن انشاء عيادات متخصصة سواء في الجامعة أو وزارة الصحة أو في التأمين الصحي.