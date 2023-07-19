«القاهرة الإخبارية»: مصرع 32 شخصا في حادث سير بالجزائر

أعلن جهاز الحماية المدنية في الجزائر، مصرع 34 شخصا وإصابة 9 آخرين، في حادث مرور وقع بولاية تمنراست جنوبي الجزائر، وفق ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأفاد بيان للدرك الجزائري، بأنّ الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة «بيك أب» معبأة بالوقود، ما تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

ونوهت صحيفة النهار الجزائرية، إلى أنّ الضحايا احترقوا جراء الحادث، وجرى نقل المصابين التسعة إلى المستشف، ووفقا لما نقلت شبكة «سكاي نيوز»، تتواصل عمليات إخراج الضحايا من الحافلة.