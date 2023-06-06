غضب الطبيعة.. فيضانات وحرائق غابات وزلازل تضرب 6 دول بينها الجزائر

ضربت عدة كوارث طبيعية من فيضانات وحرائق غابات وهزات أرضية، عددا من الدول حول العالم، من بينها الجزائر، خلال الساعات القليلة الماضية، وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 42 شخصا.

وشهدت هايتي الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، في وقت سابق، فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، جراء العاصفة الاستوائية أرلين، ما أسفر عن مصرع 42 شخصا، وإصابة 85 آخرين على الأقل، فيما لا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

تضرر محاصيل جراء فيضانات هايتي

كما أسفرت فيضانات هايتي، تضرر العديد من المحاصيل، وهطلت أمطار غزيرة على مناطق غرب وشمال غرب وجنوب شرق ووسط هايتي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي، أمس الاثنين، إن الفيضانات غمرت أكثر من 13 ألف و600 منزل، ما أجبر السكان على النزوح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار «برنامج الأغذية العالمي»، إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص،مع تسجيل القدر الاكبر من الأضرار في منطقة العاصمة بورت أو برنس والمنطقة الغربية من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الوزراء الهايتي، أرييل هنري إنه طلب مساعدة دولية، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

حملة كندية لجمع التبرعات لمساعدة متضرري الحرائق

وفي كندا، التي تشهد حرائق غابات، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن حملة لجمع التبرعات العامة لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات، مشيرا للصحفيين، إلى موافقة الحكومة على 3 طلبات للمساعدة من مقاطعات: «ألبرتا، كيبيك،نوفا سكوشا» حيث تحاول السلطات وقف انتشار الحريق، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في مقاطعة «نوفا سكوشا» الكندية على المحيط الأطلسي إن حريق غابات منطقة هاليفاكس، سرعان ما امتد إلى عدة مديريات، وأتى على نحو 200 مبنى منها 151 منزلا، وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 16 ألف شخص.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ومساء أمس الاثنين، ضربت هزات أرضية عدة دول من بينها تركيا، تراوحت قوتها ما بين 1.8 و3.2 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع أضرار

هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب وسط تركيا

وضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة وسط تركيا، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 64 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.

كما ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 45 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إلازج في منطقة شرق الأناضول.

وفي شمال الجزائر، ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.8 درجة، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 78 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة وهران الواقعة شمال غرب البلاد.

ومساء أمس الاثنين، أعلن مركز «البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية» الجزائري، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، عن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت وهران غرب البلاد، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مرس الحجاج.

هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب جزيرة بورتريكو الأمريكية

وفي كرواتيا، الواقعة جنوب شرق أوروبا، ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 12 كيلومترا، وعلى مسافة 15 كيلومتر جنوب دوني ميهولجاك.

وفي بورتريكو، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الأمريكية الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، بعمق 14 كيلومتر.

وأظهرت بيانات مركز رسد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 14 كيلومتر غرب بونس.