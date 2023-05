فيضانات الجزائر تتسبب في مصرع 3 بينهم طفلان وغلق طرق وتعطيل الدراسة

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات الجزائر التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية بعد جفاف دام أكثر من 3 أشهر، إذ شهدت البلاد تقلبات فى الأحوال الجوية إثر هطول أمطار بكميات كبيرة، تسببت في جريان السيول، وتضرر وغرق عدد كبير من المباني، وتعطيل حركة المرور وغلق الطرق الرئيسية بالبلاد، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت السلطات إنه جرى العثور على 3 حالات وفاة من بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، جرفتها السيول إثر زيادة منسوب فيضانات الجزائر، بولاية قالمة في شرق البلاد، وعثر على شخص بالغ بلا مأوى لقي مصرعه جراء السيول العنيفة التي ضربت منطقة القليعة فى ولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة، وطفل فى منطقة خميستي نتيجة سقوط جدار أحد الملاعب بسبب سوء الأحوال الجوية.

#Argelia Floods in Khemisti, Tipaza state. At least 3 people have died in northern Algeria from the floods, including a child.



