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فيضانات الجزائر تتسبب في مصرع 3 بينهم طفلان وغلق طرق وتعطيل الدراسة

كتب:

سارة ثروت
10:40 ص | الجمعة 26 مايو 2023
فيضانات الجزائر

فيضانات الجزائر

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات الجزائر التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية بعد جفاف دام أكثر من 3 أشهر، إذ شهدت البلاد تقلبات فى الأحوال الجوية إثر هطول أمطار بكميات كبيرة، تسببت في جريان السيول، وتضرر وغرق عدد كبير من المباني، وتعطيل حركة المرور وغلق الطرق الرئيسية بالبلاد، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. 

 فيضانات الجزائر 

وقالت السلطات إنه جرى العثور على 3 حالات وفاة من بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات،  جرفتها السيول إثر زيادة منسوب فيضانات الجزائر، بولاية قالمة في شرق البلاد، وعثر على شخص بالغ بلا مأوى لقي مصرعه جراء السيول العنيفة التي ضربت منطقة القليعة فى ولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة، وطفل فى منطقة خميستي نتيجة سقوط جدار أحد الملاعب بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة وغرق المباني فى الجزائر

وتسببت فيضانات الجزائر فى تعليق الدراسة بجميع الصفوف بولاية تيبازة  وقطع التيار الكهربائى وذلك فى محاولة لامتصاص مياة السيول المتسربة إلى المنازل

وصرحت وزارة الداخلية بن البلاد واجهت خطر فيضانات الجزائر من خلال تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية، إذ تم وقف العمل فى  3 محطات لتحلية مياه البحر، وعدد من خطوط السكك الحديدية بين المدن، وتعيين فريق متخصص لمتابعة التقلبات الجوية . 

وأعلنت الحماية المدنية إنقاذ نحو 27  شخصا من بينهم 9 نساء، 5 رجال، و13 طفلا ورضيع واحد، حاصرتهم فيضانات الجزائر بولاية قالمة شرق البلاد.

 

 

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بقلم سارة ثروت