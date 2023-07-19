رفع 300 طن مخلفات صلبة في حملة مكبرة بدكرنس بالدقهلية

شنت مدينة دكرنس، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة، واستهدفت الحملة نطاق مدينة ومركزالمدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، وجرى رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس ومخلفات من كل الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس و300 طن مخلفات صلبة.

حملة مكبرة لرفع المخلفات بدكرنس

أوضحت الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، أنه جرى التنسيق مع محافظة الدقهلية بإشراف محمد حمص، برفع المخلفات والتراكمات من القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مركز ومدينة دكرنس.

اماكن رفع المخلفات بدكرنس

وأضافت رئيس مركز المدينة، أنه تنفيذ أعمال رفع وإخلاء المخلفات قمامة موقع دكرنس الوسيط بجوار المقابر ورفع المخلفات الصلبه ونواتج التطهير من حرم طريق دكرنس- نجير ومنطقة الساحل بميت الحلوج وحرم طريق دكرنس- منية النصر، وحرم طريق دكرنس - أشمون.