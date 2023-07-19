كوريا الجنوبية تدين إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين

أدانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي احتجاجا على انطلاق المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ورسو غواصة الصواريخ النووية الأمريكية في ميناء بمدينة بوسان.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن بيان الهيئة قوله «إن الجيش الكوري رصد صاروخين باليستيين أطلقهما الشمال من منطقة سونان من الساعة 3:30 صباحا إلى الساعة 3:46 صباحا نحو البحر الشرقي»، مضيفة أن الصاروخين حلقا حوالي 550 كلم قبل سقوطهما في البحر الشرقي، وتجرى السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تقييما شاملا لمواصفات الصاروخين.

سول: سنراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية

ووصفت الهيئة العمل بأنه استفزازي وخطير ويقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي، وأضافت أن هذا انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية الشمال إلى التوقف عن عمليات الإطلاق على الفور.

وأكدت أن الجيش سيراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ذات الصلة، اعتمادا على التعاون الوثيق بين سول وواشنطن استعدادا لمواجهة استفزازات عسكرية إضافية من كوريا الشمالية، مع الحفاظ على وضعية استعداد دفاعي حازم بناء على القدرة على الرد بأغلبية ساحقة على أي استفزاز.