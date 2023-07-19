عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا.. والجيش الأمريكي يتحرك

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين شرقا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ويبدو أن كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الجيش الأمريكي على علم بإطلاق الصواريخ

وقال الجيش الأمريكي إنه على علم بإطلاق الصواريخ ويتشاور عن كثب مع حلفائه وشركائه.

وقالت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في بيان، إن عمليات الإطلاق لا تشكل على ما يبدو تهديدًا فوريًا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الأحداث تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية.

الصاروخ يصل لمدى 600 كيلومتر

وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الأول وصل إلى ارتفاع 50 كيلومترا وغطى مدى 550 كيلومترا بينما ارتفع الثاني إلى 50 كيلومترا وحلَّق 600 كيلومتر.

وأضاف هامادا أن اليابان قدمت احتجاجا على إطلاق الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية.

ويأتي إطلاق النار بعد حوالي أسبوع من اختبار كوريا الشمالية لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونج -18»، وهو إطلاق قالت بيونج يانج إنه تحذير للولايات المتحدة وخصوم آخرين.