قانوني يوضح: في هذه الحالة لا يستمر عقد الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

حدد قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر، لحفظ حقوق كل منهما، ونص القانون على حالة محددة لا يستمر فيها مد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي في العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، وفق المحامي علي محمود الشطوري، الذي يوضح تفاصيل هذه المادة والأحكام المتعلقة بها.

قانون الإيجار القديم

قال المحامي علي محمود الشطوري إن الحالة التي تمنع استمرار عقد الإيجار القديم بالعين المؤجرة لنشاط غير سكني منصوص عليها ضمن المادة 5 ، والتي حددت أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وليس ورثة ورثته، ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، مضيفا إن موت أحد من هؤلاء المستفيدين، يترتب عليه ألا يستمر العقد لصالح أي من ورثتهم.

عقد الإيجار القديم

وأوضح المحامي في تصريحات لـ الوطن أن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، ذكر أنه لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره، ولمرة واحدة، وفق نص في المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.