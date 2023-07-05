قانون الإيجار القديم.. فئات يحق لها استكمال العقد بعد وفاة المستأجر

قانون الإيجار القديم يعد من أكثر الأمور التي تحظى في الوقت الحالي باهتمام ملايين المواطنين في مصر، حيث توجد العديد من الأمور الجدلية المرتبطة بهذا الملف، والتي تثار من آن إلى آخر بين طرفي الإيجار، (المستأجر، والمالك).

من بين أكثر الأمور جدلا في ملف قانون الإيجار القديم، مسألة امتداد عقد الإيجار لذوي المستأجر بعد وفاته، وتحديد الفئات التي يحق لها أن تستكمل عقد الإيجار عن قريب لهم توفي قبل انقضاء العقد.

5 فئات يحق لهم استكمال العقد

الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون الدولي، والمحاضر بكلية الحقوق جامعة السادات، قال في ذلك، أن هناك 5 فئات من ذوي المتوفي يحق لهم استكمال عقد الإيجار من بعده وامتداد العلاقة الإيجارية.

الزوجة والأبناء

وأضاف «الزيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أول هذه الفئات هي الزوجة، حيث لها أن تستكمل عقد الإيجار عن زوجها المتوفي في قانون الإيجار القديم، ولا يمكن للمالك أن يخرجها من العقار أو ينهي التعاقد بأي شكل من الاشكار.

أما الفئة الثانية، فهم الأبناء الشرعيون للمتوفي المستأجر، بعكس الأبناء بالتبني، فهذه الفئة لا يحق لها أن تستكمل عقد الإيجار القديم عن والدهم بالتبني، بحسب «الزيني».

الأبوين

وأوضح «الزيني» أن الفئة الرابعة والخامسة هم والد المستأجر ووالدته، فهما يحق لها أن يتكملا عقد الإيجار عن ابنهم المتوفي، وذلك لكل واحد منهما على حدا في حال وفاة أحدهما، وشرط ذلك أن يكون الأب أو الأم مقيمان مع ابنهما في نفس الوحدة قبل وقوع حالة الوفاة.

الحفيد

أما الفئة الخامسة، بحسب «الزيني» فهو الحفيد، حيث يحق له أن يستكمل عقد الإيجار عن جده، ولكن مع توافر بعض الشروط، أولها أن يكون هذا الحفيد توفي والده أو والدته قبل صدور تعديل القانون في عام 2002، كما يشترط أن يكون ابن المستأجر نفسه، تمكن من الحصول على الشقة بعد أن تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون.