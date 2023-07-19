«الأوبرا للكتاب» يكشف عن أرباح صناع المحتوى الثقافي بالمنصات الافتراضية

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة بعنوان «الثقافة في المنصات الافتراضية مع صناع المحتوى»، أمس، ضمن ختام فعاليات البرنامج الثقافي، المقام على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، بساحة دار الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وشارك في الندوة عددا من صناع المحتوى، منهم إسماعيل الإيباري، وسميرة عبد الغني، وأدار الندوة منة الله السيد.

دور المنصات الافتراضية في التطور الثقافي

ناقشت الندوة دور المنصات الافتراضية في التطور الثقافي، وتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع والمعرفة، وكيف تلعب تلك المنصات دورًا في ترشيح الأعمال الأدبية للقراء.

وقالت سميرة عبد الغني، إن الإنترنت بسبب فضاءه وسعته فهو يمتلئ بالأزمات، وعلى صانعي المحتوى محاولة الارتقاء بوعي المتلقين والقراء ومساعدتهم في الاختيار الصحيح للأعمال الأدبية التي تقرأ.

وقال إسماعيل الإيباري إن حبه للقراءة وكتابة المراجعات كانت خطوته الأولى في تقديم فقرات عن الأعمال الأدبية عبر قناته الخاصة، لافتا إلى أنه قدم عدة نصائح لمن يريد من الشباب أن يبدأ عملا في صناعة المحتوى، قائلا: «إن الأصل في المحتوى الثقافي ليس البحث عن المال، وأن المحتوى الثقافي لا يدر أمولا طائلة كما يتخيل البعض، ولكن يجب في الأصل أن يكون لدى صانع المحتوى رسالة حقيقية يريد إيصالها وتحمل العمل عليها».