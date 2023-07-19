رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الثقافة» تنظم 4 معارض للكتاب في بورسعيد والسويس ورأس البر والإسكندرية

كتب:

إلهام الكردوسي
09:24 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تُنظم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة الوزارة بشأن تنظيم سلسلة من المعارض المحلية للكتاب بالأقاليم خلال الفترة المقبلة.

معارض الكتاب في المحافظات

ووفقا لبيان صحفي، من المقرر أن تفتتح الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب، معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو الجاري، على أن تستمر فاعليات المعرض حتى مطلع أغسطس 2023.

ويعقب معرض بورسعيد، ثلاثة معارض للكتاب على التوالي وهي معرض السويس للكتاب، ثم معرض رأس البر للكتاب وبعدها معرض الإسكندرية للكتاب والمقرر إقامته في أرض كوتة.

تخفيضات على أسعار الكتاب

وأكدت مصادر بوزارة الثقافة إن الوزارة تستمر في تنظيم المعارض وعرض التخفيضات على أسعار الكتاب من خلال مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تهدف إلى بيع الإصدارات بأسعار مُخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.

وتختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم معرض الأوبرا الثاني للكتاب، والمقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الفترة من 9 إلى 19 يوليو 2023 بساحة دار الأوبرا المصرية.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين يستقطب مليون شخص من داخل مصر وخارجها

وزيرة الثقافة: العلمين أصبحت متفردة ولا تقارن بأي مدينة على البحر المتوسط

وزيرة الثقافة: تكثيف الأنشطة المقدمة للمواطنين في فترة الإجازة الصيفية

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مسرح السامر بعد غلقه 31 عاما

وزيرة الثقافة: برنامج متخصص للعروض الثراثية والشعبية بمسرح السامر

وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي بالشروق ضمن احتفالات 30 يونيو
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي