«الثقافة» تنظم 4 معارض للكتاب في بورسعيد والسويس ورأس البر والإسكندرية

تُنظم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة الوزارة بشأن تنظيم سلسلة من المعارض المحلية للكتاب بالأقاليم خلال الفترة المقبلة.

معارض الكتاب في المحافظات

ووفقا لبيان صحفي، من المقرر أن تفتتح الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب، معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو الجاري، على أن تستمر فاعليات المعرض حتى مطلع أغسطس 2023.

ويعقب معرض بورسعيد، ثلاثة معارض للكتاب على التوالي وهي معرض السويس للكتاب، ثم معرض رأس البر للكتاب وبعدها معرض الإسكندرية للكتاب والمقرر إقامته في أرض كوتة.

تخفيضات على أسعار الكتاب

وأكدت مصادر بوزارة الثقافة إن الوزارة تستمر في تنظيم المعارض وعرض التخفيضات على أسعار الكتاب من خلال مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تهدف إلى بيع الإصدارات بأسعار مُخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.

وتختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم معرض الأوبرا الثاني للكتاب، والمقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الفترة من 9 إلى 19 يوليو 2023 بساحة دار الأوبرا المصرية.