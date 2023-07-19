مصرع سيدتين وإصابة 6 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بالإسماعيلية

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، جراء انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية/ السويس الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص يحمل لوحات معدنية رقم «2247 ط ص ل» قرب مدينة فايد، وجرى انتقال قوات الشرطة وسيارات النجدة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بـ7 سيارات إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفي فايد التخصصي، لتلقي العلاج اللازم فيما نقل المتوفيين إلى مشرحة نفس المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

أسماء المصابين والمتوفيين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة كلا من: صفية محمود السيد 22 سنة مقيمة في مدينة الغردقة، وهاجر عصام عبدالرحمن 30 سنة مقيمة بمحافظة الشرقية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من حسن إبراهيم حسن 27 سنة مقيم في فايد، وياسمين محمد عبد الصبور 27 سنة، ومحمد جمعة السيد 36 سنة، ومريم محمد محمود 24 سنة، و بدالله جوده عطية 46 سنة، وسالمة أحمد حسن 23 سنة.