جامعة الإسماعيلية الأهلية تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعي.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية بدء التجهيز لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي، في العام الدراسي الجديد.

وقال بيان رسمي لجامعة الإسماعيلية، إن العلاج الطبيعي هو أحد المهن الصحية ضمن المنظومة الصحية المتكاملة، ويهدف برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال العلاج الطبيعي، من خلال تقديم برنامج تعليمي وتدريبي متميز وبحوث علمية لتلبية احتياجات المجتمع المحيط في بيئة داعمة للإبداع والابتكار التعليم المهني المستمر.

وأضاف بيان جامعة الإسماعيلية الأهلية، أن مدة الدراسة خمس سنوات أكاديمية، إضافة إلى سنة تدريب تمنح الكلية بعدها درجة البكالوريوس للطالب في العلاج الطبيعي.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي

وأعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية أن مصروفات كلية العلاج الطبيعي في العلم الدراسي المقبل 2023-2024 بلغت 90 ألف جنيه، بجانب المصروفات الإدارية.

وأضاف البيان، أن مصاريف كلية الصيدلة برنامج «فارم دي» 70 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية طب الأسنان 105 آلاف جنيه، إضافة إلى المصروفات الإدارية، فيما بلغت مصروفات كلية الطب 115 ألف جنيه.