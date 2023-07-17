ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو «هيروين خام» في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من القبض على أحد الأشخاص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز فايد، يفيد ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر «الهيروين» الخام، عبارة عن أسطوانات دائرية بمنطقة أبو سلطان.

ضبط المتهم

ونجحت مأمورية برئاسة النقيب أحمد ممتاز، معاون مباحث مركز فايد، ومشاركة النقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل، معاونو مباحث المركز فايد، في تحديد هوية المتهم، وبمتابعة ضباط المباحث الجنائية تحركات المتهم، رصدت قيامه ببيع المواد المخدرة على نشاط واسع واتخاذه من مكان سكنه مقرا لتخزين المواد المخدرة بنطاق قرية أبو سلطان.

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباحث الجنائية إلى استلام المتهم كمية من المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة له أسفرت إحدى المأموريات عن ضبطه وبحوزته 5 كيلو من مخدر الهيروين الخام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية تجارته غير المشروعة.

حملات مستمرة في فايد

وتكثف وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية من حملاتها على مروجي المواد المخدرة خلال الفترة الحالية، ونجحت في استهداف عدد كبير منهم، بينهم مصنع كبير ضبط بداخله ما يقرب من 50 كيلو هيروين خام.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتحفظت على المواد المخدرة ومعدات التصنيع بالكامل، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.