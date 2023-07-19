نقابة الممثلين الأمريكيين توافق على تصوير 39 عملا أثناء الإضراب

وافقت نقابة ممثلي الشاشة (الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو)، على تصوير 39 إنتاجًا مستقلًا أثناء الإضراب الذي أعلنته النقابة وأعضاؤها، بعد التأكد من أنها غير مرتبطة بشركات تابعة لـ تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتتضمن القائمة مشروعين من إنتاج شركة الإنتاج المستقلة «A24»، وهما «Mother Mary» بطولة آن هاثاواي وميكايلا كويل، و«Death of a Unicorn» بطولة بول رود وجينا أورتيجا، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا في المجر، وقال متحدث باسم الشركة إن «A24» ليست جزءًا من تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يضم 350 شركة أمريكية لإنتاج التليفزيون والسينما.

أفلام جديدة لـ ماثيو ماكونهي ومارك والبيرج خلال إضراب الممثلين

تشمل المشاريع أيضًا فيلم «The Rivals of Amziah King» بطولة ماثيو ماكونهي، «Flight Risk» بطولة مارك والبيرج وإخراج ميل جيبسون، «Dust Bunny» بطولة مادس ميكيلسن وسيجورني ويفر، و«Bride Hard» بطولة ريبيل ويلسون، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني «The Chosen».

وكان الاتحاد قد أعلن أنه سيوافق على الاتفاقات المؤقتة، المعروفة باسم «التنازلات»، للأفلام المستقلة والإنتاج التلفزيوني، ونشر قائمة تضم 39 مشروعا تمت الموافقة عليها حتى الآن، تم الانتهاء من بعض المشاريع بالفعل، ولكن يلزم الحصول على تنازل حتى يقوم الممثلين بالدعايا الخاصة بالأفلام.

تفاصيل إضراب ممثلي هوليوود

ودخلت نقابة ممثلي الشاشة (الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو) التي تضم تحت مظلتها 160 ألف ممثل، أول إضراب لها ضد شركات السينما والتلفزيون منذ 43 عاما، وذلك بسبب الاعتراض على تدني الأجور، واستبدال الممثلين ببرامج الذكاء الاصطناعي.