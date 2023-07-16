تامر طارق: إضراب لممثلي هوليوود بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من الكومبارس

قال الفنان تامر طارق إن اضراب الممثلين في هوليوود يحدث لأول مرة من 43 عاما، وكانت مطالبهم فيها عادية كرفع الأجور مع تغير ظروف البث والحقوق في ظل سيطرة إنتاج المنصات.

طارق: الإضراب لحماية ممثلين الخلفية

وأضاف «طارق» في منشور له عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «فيه مطالب تانية غير عادية وهي حماية ممثلين الخلفية background actors، من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعني ايه الكلام ده؟».

وأضاف: «مبدئيا ده معناه إن نجوم هولييود الكبار عاملين إضراب عشان خاطر زملاؤهم الكومبارس.. ومن ناحية تانية تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تمكن الجهات الإنتاجية من توظيف ممثل الخلفية ليوم واحد ثم نسخ هيئة الممثل لاستخدامها في باقي المشاهد في الفيلم أو المسلسل دون إذن الممثل والاستغناء عنه بعد يوم تصوير».

النقابة حرفيا قررت إحداث شلل في حركة الصناعة

واستطرد: «ده معناه إن ممثل الكومبارس اللي ممكن يكون يوميته 200 دولار مثلا وده رقم متواضع جدا في هوليوود، بقى مهدد إنه هيشتغل إيام إقل بكتير في ظل الامكانيات المتطورة للذكاء الاصطناعي.. وطبعا الجهات الإنتاجية تبحث عن التوفير زي أي جهة إنتاجية في الدنيا لكن النقابة هنا حرفيا قررت إحداث شلل في حركة الصناعة حتى يتم قبول مطالب أعضائها».

واختتم: «الجهات الإنتاجية حتى الآن غير متقبلة للمطالب وهنشوف الإضراب هيوصل لفين، الاكيد أننا في لحظة تاريخية بدأ يشعر فيها الإنسان حرفيا إنه في حرب بقاء مع التكنولوجيا. و أول جبهات هذه الحرب هي الفنون».