«توم كروز» يتدخل لحل أزمة إضراب الممثلين في هوليوود

شارك النجم توم كروز في حل أزمة إضراب ممثلي هوليوود ومحاولة تقريب وجهات النظر، وذلك خلال ظهوره المفاجئ في جلسة تفاوض بين اتحاد الممثلين وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون عبر مكالمة خلال تطبيق «زووم»، وطالب من تحالف المنتجين الاستماع لمخاوف اتحاد الممثلين بشأن قضية الذكاء الاصطناعي وإعادة تقييم موقفهم منه، كما حثهم على دعم موقف النقابة من فناني أداء المشاهد الخطرة.

حساسية الوضع بعد جائحة كورونا

وعلى الجانب الآخر، طلب النجم الأمريكي من اتحاد الممثلين مراعاة حساسية الوضع بعد جائحة كورونا التي أثرت على صناعة السينما بشكل كبير، وطلب من النقابة النظر في السماح للممثلين بالترويج للأفلام أثناء الإضراب نظرًا للحالة الهشة لدور السينما، مذكراً نقابته بأن الترويج مهم للممثلين أيضًا، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ميريل ستريب ورامي مالك يدعمون إضراب الممثلين في هوليوود

ودخل آلاف من الممثلين في قطاع السينما داخل هوليوود في إضراب من أجل تقسيم أكثر عدلا للأرباح وظروف عمل أفضل بالإضافة إلى منع استخدام الذكاء الاصطناعي والأصوات والوجوه المولدة بالحاسوب في صناعة الترفيه، ويصل عددهم لـ160 ألف ممثل، ما يمثل أكبر إغلاق للصناعة منذ 60 عاما، وجاء ذلك في أعقاب إضراب مماثل من قبل نقابة الكتاب الأمريكية، ومن الموقعين جينيفر لورانس وميريل ستريب ورامي مالك وإيمي شومر.

وتمنع قواعد الإضراب الحالية الممثلين، الدعاية بكل أشكالها بما في ذلك المؤتمرات أو المقابلات أو الجولات أو الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل فني أو شركة إنتاج.