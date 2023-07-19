«الداخلية» تعيد طفلًا ضل الطريق إلى أسرته بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور على طفل من ذوي الهمم، حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أية بيانات.

وأشار البيان، إلى تحديد (والد الطفل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وباستدعائه تعرف على ابنه، وأوضح أنه ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه، ولم يستطع العثور عليه، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادة طفله.