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«الداخلية» تعيد طفلًا ضل الطريق إلى أسرته بالقاهرة

كتب:

محمد سيف
12:43 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور على طفل من ذوي الهمم، حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أية بيانات.

وأشار البيان، إلى تحديد (والد الطفل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وباستدعائه تعرف على ابنه، وأوضح أنه ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه، ولم يستطع العثور عليه، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادة طفله.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.