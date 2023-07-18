«الداخلية»: ضبط 247 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 247 قضية مخدرات بإجمالي 276 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 95 قطعة سلاح ناري بحوزة 92 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (61140) حكما قضائيا متنوعا، و28541 مخالفة مرورية متنوعة وفحص (53) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

القبض على 3 أشخاص أثناء محاولة تهريب عملات أجنبية من مطار القاهرة

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين لحيازتهما عملات أجنبية مخبأة بحقيبتهما بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.