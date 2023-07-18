«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شقيقين على فتاة ووالدها في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما نُشر من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام شقيقين بممارسة أعمال البلطجة على والدها في الإسكندرية.

وتبين أنّ قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا بتاريخ 10 يوليو الجاري من أحد الأشخاص ونجلته بهما إصابات بأماكن متفرقة بتضررهما من شقيقين جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لتعديهما عليهما بالضرب بعصى خشبية، مُحدثين إصابتهما إثر مشادة كلامية بزعم قيام أحد المشكو في حقهما بمعاكسة نجلة الشاكي الأول صاحبة الحساب القائم على النشر.

وضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أنكرا قيامهما بمعاكسة نجلة الشاكي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق، وباستدعاء صاحبة الحساب المشار إليه وسؤالها علّلت قيامها بالنشر خشية تجدد الخلافات، وطلبت أخذ التعهد اللازم على المشكو في حقهما بعدم التعرض لهم، وباستدعائهما وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض لهم، اتخذت الإجراءات القانونية.