كيف تستخرج شهادة وفاة مميكنة من «الأحوال المدنية»؟.. «الداخلية» توضح

أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة الأحوال المدنية عن أن نموذج شهادة الوفاة لا يجوز لأي شخص أن يطلبه من الأحوال المدنية سوى أقارب الدرجة الأولى ويجب أن يكون وفق تصريح الدفن أو شهادة الوفاة الورقية من الصحة.

شهادة وفاة رقمية

وأوضحت الأحوال المدنية أن أقارب الدرجة الأولى يجب أن يحضروا معهم تصريح الدفن حتى يتمكنوا من استلام نموذج 41 الخاص بشهادة الوفاة الرقمية من الأحوال المدنية لإتمام البيانات قبل اعتماده من وزارة الصحة وتقديمه إلى الأحوال المدنية مرة أخرى للتسجيل الرقمي واستخراج شهادة وفاة مميكنة.

إجراءات استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هـــنا.

- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- الدخول إلى خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.

- إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفي، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها».

- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفي المطلوبة بالكامل.

- اختيار طريقة الدفع المطلوبة سواء كانت بطاقة ائتمان أو بريد.

- أرسل الطلب.

شروط استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

- يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.

- يجب كتابة اسم المتوفي واسم أم المتوفي ثلاثي أو رباعي.