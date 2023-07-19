القبض على «نصاب» استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى استيلاء المتهم على أموال المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية، كما حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (20 مليون جنيه).