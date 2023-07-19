«التلفزيون المصري» يعرض أبرز فعاليات مهرجان العلمين.. «فاشون شو» وحفل لأحمد سعد

أكد محمود جميل، مراسل التليفزيون المصري، متابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفل الفنان تامر حسني، والذي من المقررعقده يوم الجمعة المقبل في منطقة أرينا في العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنّ «أرينا» من أهم المناطق في الممشى السياحي التي ستستقبل أول حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف «جميل»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر القناة الأولى، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات للحفل، إذ تم تجهيز المسرح الخاص «الاستيدج» وتتبقى بعض الأمور البسيطة في أعمال الإنارة والإضاءة، لافتا إلى أنه كان يتم التنسيق بين بوابات الدخول والخروج والأعمال التنظيمية من قبل إدارة مهرجان العلمين الجديدة، واصفا المشهد العام للتجهيزات بـ«خلية النحل».

إقبال جماهيري على حفل تامر حسني

وتابع بأنّ من المتوقع استقبال عدد كبير للغاية في حفل الفنان تامر حسني، مؤكدًا سعادة وفخر كل الزائرين والسياح بفكرة وجود مدينة العلمين بهذا الطراز المعماري الرائع وبكل الخدمات الترفيهية والفنية المتوافرة بها، فضلًا عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

موعد فعالية «الفاشون شو» وحفل أحمد سعد

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن انطلاق فعالية «الفاشون شو» يوم 10 أغسطس في منطقة الـ North Square، ومن المقرر إقامة حفل الفنان أحمد سعد يوم 27 يوليو، لذا أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فتح باب حجز تذاكر الحفل عن طريق موقع «تذكرتي»، موضحا أن إدارة المهرجان حرصت على إقامة فعاليات الانطلاقة في أهم منطقتين بمدينة العلمين سواء North Square أو منطقة العلمين أرينا.