إلهام شاهين: «العلمين» أجمل مدن العالم وشعبها مضياف

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بإقامة مهرجان العلمين، قائلة: «كلنا سعداء بالتطور الذي نلمسه يوميًا في بلدنا»، مشيرة إلى أن العلمين الجديدة أصبحت مدينة رائعة لا مثيل لها بين مدن العالم، مؤكدة أنها من أجمل مناطق الساحل الشمالي بسبب بحرها الجميل وجوها وشعبها المضياف.

إلهام شاهين: منطقة الساحل الشمالي أصبحت لا تقل أهمية عن الجونة

وأضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» اليوم الثلاثاء، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت لا تقل أهمية عن الجونة أو مرسى علم، مؤكدة أنها سعيدة بإقبال الناس من ختلف الجنسيات على زيارة مصر، موضحة أن التشجيع على إقامة المهرجانات سواء درامية أو سينمائية يعمل على تشجيع السياحة.

إلهام شاهين: مهرجان العلمين عرس عالمي للسياحة والفن

أبدت إلهام شاهين سعادتها بالتطور الذي يحدث في مصر، مضيفة أن مهرجان العلمين يعتبر عرسا عالميا للسياحة والفن والثقافة: «فرحانة بإقبال الناس كلها على مصر، ووجود المهرجانات الفنية والثقافية ومهرجانات الدراما كلها أنشطة تثري المنطقة ودعاية سياحية رائعة».