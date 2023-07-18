صلاح عبد الله: أتمنى إقامة مهرجان العلمين الجديدة سنويا (فيديو)

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه سعيد للغاية بمدينة العلمين الجديدة، مضيفا: «هناك تغيير كبير حدث في مصر للأفضل خلال السنوات الراهنة».

صلاح عبدالله: هناك إنجازات كثيرة في مصر

وأضاف صلاح عبد الله، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك إنجازات كثيرة حدثت في مصر ولدينا أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل.

وتابع أن مدينة العلمين فخر لمصر وأول سنة ننظم مهرجان العلمين الجديدة، وأتمنى أن يكون هذا المهرجان سنويا، وسيكون جاذبا كبيرا للسياحة، والسياحة في مصر الآن بخير وسيكون هناك إقبال على السياحة ونريد زيادة أكبر.

صلاح عبدالله: العلمين رمز حقيقي للعمران

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، رمزا حقيقيا وفعليا للعمران، الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، والمستمر حتى يوم 26 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من فرق واتحادات مختلفة دولية لرياضات مختلفة.

وتستوعب مدينة العلمين الجديدة 4 ملايين مواطن، وحاليا بها مليون شخص، وقد بدأت احتفالات مهرجان العالمين منذ 4 أيام، وفي اليوم الأول أقيمت فعاليات مباراة التيك بول، بينما شهد اليوم الثاني إقامة مباراة شاطئية بين أبناء الجيل الذهبي لكرة القدم منهم: «حسام غالي، جدو، سيد معوض، حسام حسن».