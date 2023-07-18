طرح أغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي على يوتيوب (فيديو)

طرحت إحدى شركات الإنتاج، فيديو كليب أغنية يا ليالي للفنان أحمد سعد وروبي، على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التي تجمع بينهما لأول مرة، ومن المتوقع أن تحظى بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية.

الأغنية من كلمات فلبينو

ياليالى من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

الأغنية من ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى

وجرى الاستقرار على أن تعود فكرة التصوير إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوي على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبي.